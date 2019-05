NRZ: In Zeiten von Unsicherheit wirkt das Grundgesetz als stabiles Fundament - von MANFRED LACHNIET

Essen (ots) - 70 Jahre sind eigentlich kein wirklich rundesJubiläum. Gleichwohl wird der heutige Geburtstag unseresGrundgesetzes besonders intensiv gefeiert. Woran das liegt?Vermutlich an der politischen Stimmung in unserem Land, in Europa undebenso in der Welt. Kein Wunder, wenn hierzulande kaum noch jemandsagen kann, was politisch links und rechts bedeutet. Wenn imNachbarland Österreich der Vizekanzler sein Land verkaufen will. Oderwenn im Weißen Haus jemand alles über den Haufen wirft, was einmalmühsam ausgearbeitet worden ist. - Wenn so vieles unsicher erscheint,dann steht das Grundgesetz da wie eine feste Burg. Tatsächlich könnendie Deutschen, die ziemlich spät zur Demokratie fanden, sehr stolzaufs Grundgesetz sein. Der Text ist zwar kühl juristisch formuliert,er ist aber dennoch eine berührende Lektüre. Es war der Satz "Niewieder", der die Autoren der Verfassung inspirierte. Und so schufensie mit Worten ein stabiles Fundament, auf das sich ein neuer undguter Staat aufbauen ließ. Ein demokratischer und ein sozialer Staatund einer, der die Würde des Menschen an die Spitze stellt. Dieeinzelnen Artikel sind so klug formuliert, dass unserfreiheitlich-demokratisches Gemeinwesen bis heute als eines derstabilsten in der Welt gilt. Sicher auch deswegen, weil dasGrundgesetz die Politik oft zu Kompromissen zwingt. Natürlich machtder föderale und komplexe Aufbau unseres Staates manche Mühe. Aber amEnde ist es immer besser, wenn Macht nicht an einer Stelle sitzt,sondern klug verteilt wird. Die Verfasser des Grundgesetzes vor 70Jahren wussten das aus eigener Erfahrung nur zu gut. "Nie wieder"sagten sie und schufen aus den Lehren ein besseres, soziales undmenschenfreundlicheres Deutschland. Was gibt es Schöneres undWichtigeres, als dieses Erbe fortzuführen?Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell