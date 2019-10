NRZ: Wie Seehofer an seinem Ruf arbeitet - von MANFRED LACHNIET

Essen (ots) - Bei Seehofer reibt man sich verwundert die Augen:Erst ließ er wegen der Flüchtlingsfrage fast die Koalition platzen.Nun aber kümmert er sich um einen neuen Flüchtlingspakt mit derTürkei und spricht von nötiger Humanität. Was ist mit dem Mann bloßpassiert? Die positiv klingende Antwort lautet: Er hat sich einwenig in das Thema eingearbeitet und gelernt, dass man mit pauschalenund markigen Sprüchen zwar Aufmerksamkeit erheischen kann, abervernünftige Politik eben doch etwas anderes ist.Dass er der Türkei nun neue Milliarden aus Deutschland und der EUverspricht, ist naheliegend und zynisch zugleich. Mit dem Geld willsich Europa Menschen vom Hals halten, die unter Kriegen undVertreibung leiden. Wohl wissend, dass der Westen selbst in diesenfurchtbaren Konflikten keine rühmliche Rolle spielt. Doch weil sichein Flucht-Szenario wie 2015 nicht wiederholen soll, baut man auf dieHilfe Erdogans. Tatsächlich beherbergt die Türkei schon seit Jahrenenorm viele Flüchtinge und weil es gerade wieder mehr werden, pochtErdogan nun auf mehr Geld. Das kann man Erpressung nennen, aber auchRealpolitik.Offensichtlich arbeitet Seehofer gerade an seinem Ruf. Er möchtewohl nicht als GroKo-Beschädiger und hartleibig in die Geschichteeingehen, sondern als Staatsmann. Allerdings muss er dazu noch mehrbringen: Immer wieder hatte er lautstark getönt, dass abgelehnteAsylbewerber schneller in ihre Herkungsländer zurückgeführt gehören.Doch entsprechende Abkommen mit den Herkunfsländern hat er noch nichtabgeschlossen. Auch hier ist es viel leichter sich zu empören alseine vernünftige Lösung auszuhandeln.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell