NRZ: Wenigstens nichts kaputt gemacht - ein Kommentar von JAN JESSEN

Essen (ots) - US-Präsident Donald Trump hat das Gipfeltreffen mitseinem russischen Kollegen Wladimir Putin zwar ohne substanzielleErgebnisse, aber immerhin auch ohne außenpolitische Verwüstungenhinter sich gebracht. Aufatmen in der einen oder anderen westlichenHauptstadt. Trump hat Putin keine allzugroßen Zugeständnisse gemacht,etwa die Anerkennung der Annexion der Krim. Eine enge Zusammenarbeitzwischen Moskau und Washington ist im syrischen Bürgerkrieg ebensonotwendig wie im Nordkorea-Konflikt. Aber: Donald Trump hat beidiesem Gipfel den Präsidenten eines Landes, das in Gegnerschaft zuwestlichen Werten steht, deutlich kritikloser behandelt, als er dasnur wenige Tage zuvor mit engen Partnern getan hat. Deswegen wirdauch diese Begegnung mit Putin, wie schon jene mit Kim Jong-un, dentransatlantischen Graben weiter aufklaffen lassen. Trump spaltet dieEuropäische Union, Trump spaltet die Nato, er stärkt Autokraten undgenießt die Show. Werte sind ihm egal. Für das ohnehin zerrütteteVerhältnis des US-Präsidenten zu seinen Geheimdiensten war dasTreffen jedoch eine Katastrophe. Nie zuvor hat ein US-Präsident sodeutlich auf der Weltbühne gezeigt, dass er seinen eigenen Spionennicht traut - Stichwort: russische Einmischung in den US-Wahlkampf.Trump schenkt statt ihnen einem Mann wie Putin Glauben. Der russischePräsident wird seine helle Freude daran gehabt haben, schließlich warer selbst einmal KGB-Offizier. Er weiß, welche Verheerungen Trumpangerichtet hat.