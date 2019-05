NRZ: Was der Österreich-Skandal für die Europawahl bedeutet - von MANFRED LACHNIET

Essen (ots) - Angeblich, so meint eine neue Umfrage, wollen rund57 Prozent der Deutschen bei der Europawahl am kommenden Sonntagmitwählen. Schön wär's, wenn es so kommt. Denn seit der erstenEuropawahl im Jahr 1979 nimmt die Wahlbeteiligung beständig ab. Beiuns machten 2014 gerade einmal 47,5 Prozent mit. Keine gute Zahl fürein demokratisches System, das seine Kraft aus der Legitimationschöpft. Ob der aktuelle Polit-Skandal in Österreich einen Einflussauf das Wahlverhalten der Menschen im Lande hat, darf jedochbezweifelt werden. Wer unser freiheitlich-demokratisches Systemablehnt oder Denkzettel verpassen will, wird sich an denMachenschaften von Strache und Co. nicht groß stören. Und diespannende Frage nach dem Urheber des verräterischen Videos bereitetbereits jetzt mancher Verschwörungstheorie den Boden. Die Extremenverstanden sich immer schon gut auf die Opferrolle im System. Dennochwerden die Zustände in Österreich einen Einfluss auf diebundesdeutsche Politik haben. Etwa dann, wenn demnächst bei denLandtagswahlen im Osten die AfD deutliche Stimmenanteile erhaltensollte. Nach den bestürzenden Erkenntnissen aus der eben zerbrochenenÖVP/FPÖ-Koalition dürften die Blauen in den Regierungen hierzulandeaußen vor bleiben. Eher wird man Minderheitsregierungen oder andereKonstellationen probieren. Was schwer genug sein dürfte. Auch imEuropäischen Parlament führt das rechte Desaster in der Alpenrepublikgerade zum Nachdenken, besonders in der Europäischen Volkspartei EVP.Während deren Vertreter bei den ganz Rechten aus Ungarn, Polen oderItalien oft ein Auge zudrückten, steht nun Abgrenzung auf demProgramm. Das ist gut und nötig. Denn es hat gemäßigten Kräften nochnie etwas genutzt, wenn sie wie die Radikalen reden und handelnwollen. Ganz sicher aber wirkt es, wenn viele Menschen Sonntag zurWahl gehen. Hinterher meckern gilt nichtPressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell