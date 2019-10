NRZ: Warum Friedrich Merz poltert und Armin Laschet liebet abwartet

Essen (ots) - Nur Stunden nach der CDU-Wahlschlappe in Thüringen hielt es derSauerländer Friedrich Merz nicht mehr aus. "So darf es nicht weitergehen", ließer wie Donald Trump per Twitter wissen. Die Arbeit der Bundesregierung sei"grottenschlecht". Ziel seiner Attacke war nicht allein CDU-ChefinKramp-Karrenbauer, sondern besonders auch die Kanzlerin. Man erinnere sich: AlsAKK im Dezember 2018 den Parteivorsitz von Angela Merkel übernahm, da versprachder knapp unterlegene Friedrich Merz noch Solidarität mit der neuen Chefin, undauch Merkel lobte er in höchsten Tönen. Schon damals zweifelten nicht wenige anden warmen Worten des mit allen Wassern gewaschenen Konservativen aus Brilon.Gleich nach der Europawahl im Mai griff er Merkels Klimapolitik an. Tatsächlichist der Unmut in der Partei groß. Merz weiß nicht nur CDU-Mittelständler undJunge Union hinter sich, die Werte-Union sowieso. Sie alle eint diegrundsätzliche Kritik am offenen Kurs von CDU und Kanzlerin. Aktuell geht es umden Umgang mit den Linken, aber auch um den mit der AfD. Dennoch ist noch langenicht ausgemacht, dass Merz' Brachialangriff über die sozialen Medien undBild-Zeitung wirklich gut bei allen Christdemokraten ankommt. Wer alsParteifreund die Kanzlerin öffentlich beschimpft, der muss konsequent seinund sagen, dass er es besser machen will. Will heißen: Merz muss auf demCDU-Parteitag im November noch einmal seinen Hut in den Ring werfen. Danngilt's: Gewinnt er, hat die CDU einen neuen Kanzlerkandidaten und die GroKo wohlein Ende. Verliert Merz allerdings erneut, dann ist er zunächst einmalkaltgestellt. Freuen dürfte das gewiss NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, derschon seit Monaten von der Kanzlerkandidatur träumt. Offene Merkel-Kritik istseine Sache nicht, gleichwohl zweifelte er öffentlich an den Fähigkeiten vonAKK, aber ohne Schaum vor dem Mund. Wo Merz den Hammer rausholt, nimmt Laschetdas leichte Florett. Thüringen hat der CDU gezeigt, dass sie die Führungsfragenicht mehr lange vertagen kann. Und damit steht die CDU nicht anders da als dieSPD.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell