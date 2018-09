NRZ: Wagt Merkel einen radikalen Schnitt? - ein Kommentar von JAN JESSEN

Essen (ots) - Es hat sechs Monate gedauert, bis sich dieUnionsparteien und die SPD zu einer Neuauflage der Großen Koalitiondurchringen konnten. Seitdem sind weitere sechs Monate verstrichen,in denen sich die Koalition die politische Agenda von Rechtsaußendiktieren ließ und ansonsten vor allem Schlagzeilen mit internenQuerelen machte. Wesentlichen Anteil an den Streitigkeiten hattenProblem-Minister Horst Seehofer und seine christsoziale bayerischeRegionalpartei. Es wäre vermutlich das Beste für das Land gewesen,wenn die Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU schon vor derSommerpause zerbrochen wäre, die Grünen oder die FDP in die Regierunggeholt und Neuwahlen parallel zu den Europawahlen im kommenden Jahrterminiert worden wären. Nun ist der Streit umVerfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen das Symptom für dendesolaten Zustand der Koalition. Er muss gehen, keine Frage. Offenist nur, ob er aus eigenen Stücken zurücktritt, Seehofer ihn entlässtund damit seine Glaubwürdigkeit aufs Spiel setzt - oder ob KanzlerinAngela Merkel gezwungen ist, mit Maaßen auch gleich dessen Chef zuentlassen. Aus machtpolitischer Perspektive wäre ein radikalerSchnitt das Klügste, was die Kanzlerin tun könnte. Noch mehrAutoritätsverlust kann sie sich nicht leisten, will sie nicht bis zumEnde der Wahlperiode als lahme Ente dastehen. Angst vor der CSUbraucht sie nicht zu haben. Die Bayern bellen. Beißen werden sienicht.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell