NRZ: Volksentscheid für kostenlose KiTas in NRW - von MANFRED LACHNIET

55.000 Stimmen hat der Duisburger FamilienvaterMichael Fleuren gesammelt, damit die KiTa-Gebühren in NRWabgeschafft werden. Vergebens. Die schwarz-gelbe Mehrheit hatabgelehnt. Das ist eine Fehlentscheidung. Die Landesregierung hateine Chance vertan, für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. Es ist völligunverständlich und nicht hinnehmbar, dass eine Familie im reichenDüsseldorf keinen Cent für die KiTa bezahlen muss, im benachbartenarmen Duisburg aber schon. Das Fortkommen von Familien hängt in NRWalso vom Wohnort ab. Zumal die Gebühren in den ärmeren Städten oft sohoch sind, dass sich der Teilzeitjob etwa der Mutter gar nicht mehrrechnet. Deutlicher kann man Ungleichheit nicht dokumentieren. DerVerweis von Schwarz-Gelb, dass man erst für mehr Qualität in denKiTas sorgen wolle, zieht nicht. Geld ist im NRW-Haushalt genugvorhanden. Anstatt sich für Haushaltsdisziplin auf die Schulter zuklopfen (was leicht ist bei sprudelnden Steuereinnahmen), solltelieber in Familien und in Bildung investiert werden. Das zahlt sicham Ende doppelt und dreifach aus. Dass die SPD den Antrag in denLandtag einbrachte, ist richtig, aber auch wohlfeil. Sie hätte in derVorgängerregierung die KiTa-Gebühren längst komplett abschaffenkönnen. Der Duisburger Familienvater will indes weiterkämpfen, erstartet einen Volksentscheid auf Landesebene. Er nimmt in die Hand,was Politik bislang zu halbherzig angegangen ist.