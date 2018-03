NRZ: Das Verhältnis kühlt weiter aus - ein Kommentar von JAN JESSEN

Essen (ots) - Wer gedacht hatte, schon wegen der in Russlandausgetragenen Fußball-Weltmeisterschaft, die in wenigen Wochenbeginnt, könne ein Hauch von Frühling in die Beziehungen zwischen demWesten und Moskau einziehen, der hat sich getäuscht. Die konzertierteAusweisung von russischen Diplomaten lässt das Verhältnis nochdeutlich weiter auskühlen. Der in Teilen von Nato und EU abgestimmteSchritt hatte sich bereits vor dem Wochenende abgezeichnet, als sichder Europäische Rat in der Affäre um den mutmaßlich vergiftetenDoppelagenten Sergej Skripal unmissverständlich an die SeiteGroßbritanniens stellte. London macht Moskau für den Anschlagverantwortlich. Das Problem: Dafür gibt es keine Beweise, jedenfallskeine, die öffentlich vorgelegt wurden. Dabei ist der Vorwurf anUngeheuerlichkeit kaum zu überbieten. Russland soll einenGiftgasangriff in Europa durchgeführt haben. Derzeit ermittelnExperten der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW),was genau am 4. März im südenglischen Salisbury geschah - es wäreklug gewesen, mit den Maßnahmen gegen Moskau bis nach Ostern zuwarten, dann sollen die Ermittlungsergebnisse vorliegen. Mit derAusweisung der russischen Diplomaten sendet Berlin auch ein Signalnach innen: In jüngster Zeit warben immer mehr Politiker ausunterschiedlichen Parteien für ein Ende der Sanktionen gegen Moskauund für eine Wiederannäherung an Russland. Das wird nun in absehbarerZeit nicht geschehen.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell