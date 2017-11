NRZ: Unternehmen gegen Kohle und für die Grünen - von ARTUR VOM STEIN

Essen (ots) - Wenn sich rund 50 Unternehmen auf die Seiten derGrünen schlagen und politisch etwas einfordern, das auf den erstenBlick nicht unmittelbar im eigenen Interesse ist, dann muss manaufmerken. Zumal in Nordrhein-Westfalen, wo das ThemaBraunkohle-Ausstieg sensibler ist als anderswo, weil so vieleArbeitsplätze auf dem Spiel stehen. Wäre es anders, würde sich ArminLaschet als Landesvater womöglich deutlich weniger weit aus demFenster legen. Und Laschets Rolle, das dürfte klar sein, ist jetztkomplizierter geworden, weil Argumente nicht durchschlagskräftigerwerden, wenn man es mit Konzernen zu tun bekommt - zumal wenn genaudiese Unternehmen auch in NRW jede Menge Arbeitsplätze garantieren.Nun wäre es naiv zu glauben, die Firmen hätten allein den Klimaschutzim Sinn, wenn sie für einen "verlässlichen Ausstiegspfad bei derKohleverstromung" plädieren. Es geht auch um Eigennutz, konkret umRahmenbedingungen, die vor Überraschungen schützen und die auchlangfristig eine verlässliche Planung ermöglichen. Es gibt alsoMotive, die so stark sind, das man sie durchaus offensiverkommunizieren könnte.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell