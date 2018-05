NRZ: Überzeugende Argumente - ein Kommentar von JAN JESSEN

Essen (ots) - Die Bundeswehr ist, so scheint es, nur noch eineTrümmertruppe. Nicht oder allenfalls bedingt einsatzbereit sind:Helikopter, Kampfflugzeuge, U-Boote, Fregatten, Panzer. Die Berichteaus den vergangenen Wochen zeichnen ein so groteskes Bild, dass sichder Eindruck aufdrängt, die Alarmmeldungen seien auch dazu gedacht,einen Stimmungsumschwung herbeizuführen. Eine Erhöhung derRüstungsausgaben ist unpopulär; um die Friedensdividende abschmelzenzu können, braucht es überzeugende Argumente. Überzeugend ist: DieBundeswehr ist nicht in der Lage, Bündnisaufgaben zu erfüllen, waspeinlich ist, oder gar unfähig die Heimat zu verteidigen, was eineKatastrophe wäre. Allein: Eine Erhöhung der Rüstungsausgaben hilftnichts, wenn das Beschaffungswesen krankt. Genauso wenig hilft sieohne eine genaue Vorstellung, was die Bundeswehr perspektivisch zuLeisten imstande sein soll, welche Aufgaben sie eigentlich hat.Apropos Aufgaben: Russland, das in den vergangenen Jahren zu einemimmer größeren Sicherheitsrisiko aufgebaut worden ist - und selbstgenügend dafür getan hat - hat seine Rüstungsausgaben im vergangenenJahr um 20 Prozent reduziert. Dieses Jahr sollen sie weiter sinken.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell