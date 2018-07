Essen (ots) - Insgesamt 901 Polizisten sind in Nordrhein-Westfalenim vergangenen Jahr Zielscheibe widerwärtiger Spuckattacken geworden.Das geht aus dem aktuellen Lagebild "Gewalt gegen Polizeibeamte" desLandeskriminalamtes hervor, "Das haben unsere Beamten nichtverdient, das ist nicht zu akzeptieren", klagte Michael Mertens,Landeschef der Gewerkschaft der Polizei (GdP) bei einem Besuch derRedaktion der Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung (NRZ, Donnerstagsausgabe).Die Gewerkschaft fordert, dass die Streifenwagen mit sogenannten"Spuckhauben" ausgestattet werden. Diese Hauben (Einzelpreis: um diezwei bis drei Euro) sind aus leichtem, transparentem Stoff. GdP-ChefMertens fordert, dass Beamte bei Bedarf darauf zurückgreifen können,um sie Angreifern überzuziehen. Ein schon jetzt zur Ausrüstunggehörender Mundschutz reiche nicht aus - "den streifen sich die Leuteab". Mertens betont, dass die Hauben nicht automatisch bei jederFestnahme zum Einsatz kommen sollen. Man werde sicher auch "nichtjede Spuckattacke verhindern können". "Es geht in erster Linie um denGesundheitsschutz der Beamten", sagte der GdP-Chef. Es gelte,Infektionen - etwa mit Hepatitis C, zu verhindern. Was Mertens aberauch sehr wichtig ist: "Unsere Beamten dürfen nicht herabgewürdigtwerden," Und Bespucken sei eine ganz niedere Form der Herabwürdigung.Bei der GdP geht man davon aus, dass die tatsächliche Zahl derSpuckattacken sogar noch viel höher liegt, weil nicht alle Fälle zurAnzeige kommen.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungNRW-RedaktionTelefon: 0201/8042787Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell