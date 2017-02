NRZ: Trump bedroht seine Justiz, und mobilisiert den Protest - von Manfred Lachniet NRZ

Essen (ots) - Viele Menschen beobachten das Treiben von PräsidentTrump mit Entsetzen und Sorge. Es gibt bereits zig Kommentare gegenihn, Parodien im Fernsehen, Ironisches auf Facebook, und jede MengeDemonstrationen sowieso. Wohl noch kein Präsident erfuhr so vielGegenwind in seinen ersten Wochen. Dennoch: Trump und seine Wählerwird dies kaum beeindrucken. Im Gegenteil: Den Protest werten sie alsBestätigung, dass das ihnen verhasste "Establishment" eben weitergegen sie arbeitet. Was Demokraten außer Fassung bringt, lässt dieTrump-Fans jubeln. Ob Mauerbau, willkürlicher Einreise-Stop fürMuslime, Richter-Schelte oder Drohungen gegen deutsche Autobauer. Fürgenau das haben seine Wähler Trump gewollt; und nun erfüllt er seineVersprechen. Seine Ausbrüche und Launen halten sie für Tatkraft. Under selbst ruft den demonstrierenden Massen noch hinterher: Warum habtihr damals nicht Hillary gewählt...? - Zynisch ist das. Aber leiderauch wahr. Wer die Demokratie erhalten will, der muss auch wählengehen. Trump sitzt trotz der vielen Kritik und Proteste fest imSattel. Die einigermaßen vernünftigen Republikaner sind in beidenUS-Kammern untergetaucht. Niemand lehnt sich gegen den Präsidentenauf. Seine Parteifreunde haben Mut und Überzeugungen schnell überBord geworfen. Und das in einem Land, in dem die Freiheit desEinzelnen so bedeutsam erscheint... Allein die Justiz hält tapferdagegen; sie will Trump bändigen. Doch auch ihnen macht er das Lebenschwer. Völlig undemokratisch und brandgefährlich ist seineHerablassung gegenüber der Gewaltenteilung. Indem er das "Volk" zumLeitmotiv seines politischen Handelns erhebt, tritt er die Justiz unddamit das Fundament des Staates mit Füßen. Die Richter in den USAbeobachten dies mit größter Sorge. Als die Hüter der ältestenVerfassung der Welt erleben sie bedrohliche Zeiten. In SachenEinreisestopp wird der Präsident seine Schlappe sicher nichthinnehmen wollen. Und dennoch: Es macht zumindest ein wenig Hoffnung,wenn nun so viele Menschen über Politik sprechen, sich empören undsich einsetzen wollen. Dieses Phänomen ist in den USA wie auchhierzulande zu beobachten. Ein gutes Zeichen, nachdem jahrelang vonPolitikverdrossenheit die Rede war. Am Arbeitsplatz, in der Freizeit,in der Schule: Allerorten wird diskutiert, werden Nachrichtengeschaut, wird intensiv Zeitung gelesen. Wenn daraus tatsächlich einepolitischere Gesellschaft wird, mehr wachsame Bürgerinnen und Bürger- dann hat selbst Trump vielleicht doch noch etwas NützlichesPressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell