NRZ: Trump als Chance für einen Frieden in Syrien - ein Kommentar von JAN JESSEN

Es ist ein Bericht aus einer Hölle, wie sie sichDante Alighieri nicht hätte ausdenken können: Im Sednaya-Gefängnisnahe Damaskus soll das syrische Regime Tausende Gefangene gefoltertund hingerichtet haben. In dem mittlerweile sechs Jahre andauerndenGemetzel in Syrien ist längst jede Menschlichkeit verloren gegangen.Die Verbrechen der einen Seite provozieren Verbrechen der anderen, esist ein Teufelskreis, der erst durchbrochen werden kann, wenn dieWaffen schweigen. Es spricht aber wenig dafür, dass dieser kleineWeltkrieg alsbald beendet sein wird. Zu viel steht für alleBeteiligten auf dem Spiel. Geopolitische und wirtschaftlicheInteressen, religiöser Fanatismus, nackter Überlebenswille, Wut undunbändiger Hass sind in Syrien zu einem Amalgam verbacken, das gegenDiplomatie immun ist, auch, weil keine der federführenden Mächtewirklich interessiert an friedenstiftenden Lösungen zu sein scheint.Solange die Kriegsparteien von ihren Protegés aus West wie Ostaufgerüstet werden, solange wird in Syrien Blut fließen. Es gehtzudem kein Weg daran vorbei, mit dem Kriegsverbrecher Baschar Assadzu verhandeln, seine Herrschaft anzuerkennen. Dazu bedarf es einergehörigen Portion Skrupellosigkeit angesichts des Horrors, für denAssads Schergen verantwortlich sind. Es mag bizarr erscheinen: Aberder neue US-Präsident Donald Trump, außenpolitisch unbeleckt, ohnemoralischen Kompass und ein Bewunderer seines russischen PendantsPutin, ist vielleicht der richtige Mann, um der Syrien-Diplomatieneuen Schwung zu verleihen. Den allermeisten Menschen in demgeschundenen Land dürfte es mittlerweile egal sein, wer es führt -Hauptsache, es herrscht Frieden.