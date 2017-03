NRZ: Touristenschwund trifft Erdogan - von MANFRED LACHNIET

Essen (ots) - Darf man noch zum Urlauben in die Türkei fahren?Viele diskutieren gerade darüber. Tatsächlich sind die Buchungen indas einstmals beliebteste Reiseziel der Deutschen drastischzurückgegangen. Kein Wunder: Denn die Unruhen im Land, und vor allemdie aggressiven Töne des machtversessenen Erdogan - das schrecktviele Erholungssuchende ab. Natürlich gibt es auch jene, die "jetzterst recht" rufen und den Hoteliers, den Kellnern, Köchen undTaxifahrern mit ihren Devisen helfen wollen. Das mag jeder für sichentscheiden. Am Ende wird wohl der (niedrige) Preis dafür sorgen,dass die Strände um Antalya oder Belek nicht gänzlich leer seinwerden. Tatsache ist indes, dass der Tourismus eine wichtige Stützeder türkischen Wirtschaft ist. Und die befindet sich gerade in großenSchwierigkeiten. Schlecht für Erdogan. Denn es war besonders dieflorierende Wirtschaft, die den Staatschef seinerzeit besondersbeliebt im Volk machte. Er sonnte sich gern in den steigenden Absatz-und Umsatzzahlen, die seinem Volk Arbeit, etwas Wohlstand undAufstieg bescherten. Diese Phase ist nun gestoppt. Dass er dieUrsache der Misere ist, sieht Erdogan natürlich nicht ein. Gutmöglich, dass er schon bald die Bundesregierung für die sinkendenBuchungszahlen verantwortlich macht - und sich als Opfer geriert.Doch wie dem auch sei: Wirtschaftlicher Druck ist sicher ein Mittel,um Einfluss zu nehmen. Es ist nämlich keineswegs so, dass Deutschlandvon der Türkei abhängig ist wegen des Flüchtlingspakts. Umgekehrt tutes Erdogan schon ziemlich weh, wenn die Touristen ausbleiben. Zugebenwürde er das natürlich nie.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell