NRZ: Sündenbock Umwelthilfe - ein Kommentar von JAN JESSEN

Essen (ots) - Die Deutsche Umwelthilfe nervt. Sie setzt in einerStadt nach der anderen Dieselfahrverbote durch. Jürgen Resch, derGeschäftsführer der DUH, dürfte zumindest unter Dieselfahrern einerder meistgehassten Funktionäre sein, die Politik überzieht den Vereinmit Vorwürfen, Sponsoren ziehen sich zurück. Was dabei untergeht: DieUmwelthilfe setzt vor Gericht geltendes Recht durch. Sie hat sichnicht die Grenzwerte ausgedacht, die in Großstädten regelmäßigüberschritten werden, was die gerichtlich angeordneten Fahrverboteerst ermöglicht. Die Umwelthilfe ist nicht verantwortlich für diebetrügerischen Machenschaften der Autokonzerne. Ihr kann nichtvorgeworfen werden, dass die Bundesländer bei der Erstellung vongesetzeskonformen Luftreinehalteplänen gepennt haben. Die DUH mag inihrem Feldzug gegen den Diesel verbal überziehen. Aber für dieFahrverbote sind andere verantwortlich - man sollte nicht den Fehlerbegehen, die Umweltschützer zum Sündenbock zu erklären. Das hieße,Ursache und Wirkung zu verwechseln.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell