Essen (ots) - NRW-Landwirtschaftsminister Johannes Remmel (Grüne)hat sich in den Streit um die "Bauernregel-Kampagne" desBundesumweltministeriums eingemischt und die zuständige MinisterinBarbara Hendricks (SPD) kritisiert. Die Kampagne thematisiere zwareine "hoch aktuelle Problemlagen", so Remmel, der auchLandesumweltminister ist. "Allerdings ist sie aus meiner Sicht falschadressiert und es ist schon ein bemerkenswerter Vorgang, sich zurpolitischen Abstimmung innerhalb der Bundesregierung einerInformationskampagne zu bedienen", sagte Remmel der Neue Ruhr/NeueRhein Zeitung (NRZ, Freitagsausgabe). Hendricks hätte dieProblemfelder "einfach per Hauspost an Bundesminister Schmidtschicken sollen", so Remmel weiter. BundeslandwirtschaftsministerSchmidt sei schließlich derjenige, der sich nicht ausreichend füreine nachhaltigere und tiergerechtere Landwirtschaft einsetze, so derNRW-Landwirtschaftsminister.