NRZ: Ein Stolperstein für das Projekt GroKo - ein Kommentar von JAN JESSEN

Es ist natürlich Unsinn, davon auszugehen, dassnichts nach außen dringt, wenn sich 39 Politiker miteinanderunterhalten. Es geht immer auch darum, die Deutungshoheit über Erfolgund Misserfolg zu behalten, da gehört das Durchstechen vonWasserstandsmeldungen dazu. Es darf eben nur nicht öffentlichgeschehen, und deswegen hat Armin Laschet einen unprofessionellenFehler gemacht, als er vor Publikum über den Stand der Verhandlungenberichtete. Er hat zwar keine Inhalte verraten - aber er hat derUnion eine offene Flanke beschert, in der die nervöse und mit sichringende SPD gerne hineingegrätscht ist. Der Inhalt derenergiepolitischen Verständigung war schon zuvor publik geworden,natürlich ohne öffentlichen Absender. Union und SPD beerdigen dasZiel einer Reduktion des deutschen Treibhausgas-Ausstoßes bis 2020.Dieses Ziel wäre ohnehin kaum noch erreichbar gewesen, weil die GroßeKoalition die Energiewende in den vergangenen Jahren zuunambitioniert vorangetrieben und sie den Interessen derGroßindustrie untergeordnet hat - es überrascht dennoch, mit welcherLässigkeit das Klimaziel über die Klippe gejagt wird (und KanzlerinMerkel einmal mehr ein Versprechen bricht - Stichwort Pkw-Maut). DieAufgabe dieses Ziels könnte für die SPD zu einem Stolperstein werden.So verliebt in die alte Schwerindustrie wie die Genossen speziell imRuhrgebiet sind längst nicht mehr alle Sozialdemokraten. Es könntefür den einen oder anderen ein wesentlicher Grund sein, dem ohnehinso ungeliebten GroKo-Projekt die Zustimmung zu verweigern.