NRZ: Spd muss die Koalition verlassen - von MANFRED LACHNIET

Essen (ots) - Die Rolle der SPD ist tragisch. Die Mitglieder unddie Wähler verstehen die Welt nicht mehr. Erst vor zehn Monaten hatdie Parteiführung "NoGroKo" ausgerufen. Das war eine gute Idee. Auchnoch, als FDP-Lindner "Jamaika" platzen ließ. Doch dann wollte dieSPD staatpolitische Verantwortung zeigen, ein ehrenwertes Motiv. Siehandelte mit der Union viel Gutes aus, stimmte einer neuen GroKo zuund erntete am Ende: Nichts als Ärger und aktuell nur noch die Nummerdrei im Lande. Natürlich wird Andrea Nahles dafür gescholten, und siehat Fehler gemacht. Doch zerschlagen wurde die Koalition vor allemvon Horst Seehofer. Und von Angela Merkel, die die Zügel schon langeschleifen lässt. Anstatt Seehofer endlich vor die Tür zu setzen, darfer mit Billigung der Kanzlerin die SPD ein ums andere Mal vorführen.Darum sollte die Partei diese Koalition verlassen - wenn sie ihreEhre und Ziele nicht weiter verlieren will. Neuwahlen müssten nichtunbedingt sein: Merkel könnte mit den pragmatischen Grünen und einemvielleicht diesmal verantwortungsvollen Lindner "Jamaika" versuchen.Eine Mehrheit wäre da. Die CDU könnte sich aber auch von der CSUtrennen. Seehofer, Söder und Dobrindt könnten dann die Idee von FranzJosef Strauß erfüllen, dass es rechts von ihnen keine Partei gebendürfe. Gut möglich, dass dies die AfD eindämmt. - Allerdings dürftesolch einen Bruch kaum jemand vor der Bayern-Wahl in drei Wochenwagen. Aber danach? Der SPD kann es nur helfen, wenn sie sich nichtmehr einer hilflosen Kanzlerin und einem geifernden Seehoferunterordnen muss. Die Tragödie muss ein Ende haben.