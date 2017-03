NRZ: Späte Erkenntnisse - ein Kommentar von JAN JESSEN

Essen (ots) - Es ist verblüffend, wie lange die Politik manchmalbraucht, um die eigentlich absehbaren Folgen ihrer Entscheidungen undWeichenstellungen einzuräumen. Siehe Armutsbericht. Dort steht jetztschwarz auf weiß, dass ein Aufspreizen der Vermögens- undEinkommensschere dazu führen kann, dass Bürger das Vertrauen in diebestehende Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung verlieren. Was füreine Überraschung! In den vergangenen Jahren hat die Bundespolitikalles dafür getan, dass ein solcher Zustand erreicht wird - dieVermögenden und Gutverdiener wurden entlastet, zugleich wurde demWuchern des Niedriglohnsektors der Weg bereitet. Sicher, das hat dieWirtschaft angekurbelt. Aber es hat eben auch zu den Verstimmungenund den Abstiegsängsten geführt, die sich nun Populisten zu eigenmachen; und erst jetzt, wo eine AfD Erfolge erzielt, wird dierichtige Diagnose gestellt. Fehlen nur noch die richtigenSchlussfolgerungen - immerhin will zumindest der SPD-Kanzlerkandidatgegensteuern. Ziemlich arm ist am aktuellen Armutsbericht, dass dieRegierung sich nicht traut, eine andere offensichtlicheFehlentwicklung zu Ende zu denken: Deutschland bewegt sich RichtungElitendemokratie. Die Ärmeren sehen immer weniger Sinn darin, wählenzu gehen, Politik wird aber für Wähler gemacht, also für dieBetuchteren. Ein Teufelskreis, der möglichst rasch durchbrochenwerden muss.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell