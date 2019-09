NRZ: Solidarität mit Italien ist nicht selbstlos - ein Kommentar von JAN JESSEN

Essen (ots) - Deutschland ist prinzipiell bereit, ein Viertel deraus Seenot geretteten Flüchtlinge aufzunehmen, die in Italienanlanden. Das erklärte jetzt Innenminister Horst Seehofer (CSU) ineinem Interview, und auf den ersten Blick überrascht das.Ausgerechnet der Mann, der sich in Migrationsfragen in denvergangenen Jahren versuchte, als Hardliner zu profilieren, hat jetztseine christsoziale Ader entdeckt? Wohl kaum. Seehofer dürftevielmehr das Schicksal der neuen italienischen Regierung umtreiben.Das erbärmliche Gezerre um jedes Schiff, das mit Flüchtlingen an Bordversucht, einen italienischen Hafen anzusteuern, war nicht nur ausmoralischer Sicht verwerflich und eines Europas unwürdig, das so gernauf seine christlichen Wurzeln verweist. Es hat vor allem demfrüheren italienischen Innenminister Matteo Salvini und seinerrechtsradikalen Lega Aufwind verschafft. Salvini ist nicht nurFremdenfeind, sondern zudem ein ausgewiesener Gegner der EuropäischenUnion, die derzeit ohnehin in schwerem Fahrwasser ist. Ein Italien,das sich von der Gemeinschaft abwendet, wäre eine Katastrophe für dieEU. Also ist es klug, Salvini und seine Gefolgschaft nicht nochweiter aufzumunitionieren, sondern solidarisch mit Italien zu sein.Das gleiche sollte übrigens auch mit Griechenland geschehen. Der AfDspielt der Zug Seehofers in die Karten und sie reagiert mit wohlkalkulierter Schnappatmung. Seehofer, war aus ihren Reihen zu hören,überhole nun die Grünen links und werde mit dieser Offerte für einenverstärkten Zuzug nach Deutschland sorgen. Das ist natürlich Unsinn,denn es geht Seehofer ja explizit nur um jene Flüchtlinge, die ausSeenot gerettet wurden. Und Deutschland hat bereits in denvergangenen Monaten einen wenn auch nicht festgelegten, aber ähnlichProzentsatz von Schiffbrüchigen aufgenommen. Die Zahl ist mit 565seit Juni 2018 überschaubar. Gleichwohl geht Seehofer das Risiko ein,dass die Rechten aus seinem Vorhaben Nektar für die anstehendenWahlen in Thüringen saugen werden. Aber so ist das derzeit wohl:Dämmt man die Gefahr von rechts an der einen Stelle ein, brennt es aneiner anderen.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell