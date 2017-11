NRZ: SPD sucht klugen Weg - von MANFRED LACHNIET

Essen (ots) - Sehen wir die letzten Wochen mal positiv: Währendder Jamaika-Verhandlungen erlebte das Land endlich mal einenspannenden Wahlkampf. Jeder bekam mit, für was die Parteien stehen.Am Ende waren die Differenzen so groß, dass FDP-Lindner lieberStandfestigkeit beweisen wollte - und die Brocken schmiss. Doch nunist der Wahlkampf vorbei. Das plötzliche Aus von Jamaika traf die SPDins Mark. Ihre Devise "Keine GroKo mehr" war in den ersten Stundenrichtig und glaubwürdig, doch mit weiterem Druck wurde das Dilemmaimmer größer: Beharrt die Partei auf ein Nein zurRegierungs-Verantwortung, dann verhält sie sich nicht anders alsLindner. Geht sie auf CDU/CSU zu, dann wird ihr Prinzipien-Verratvorgeworfen und es bleibt die große Angst, in einer Neuauflage derMerkel-GroKo erneut klein und profillos zu werden. Doch Lamentierenhilft nichts. Die SPD muss nun einen klugen Weg finden, wie sieVerantwortung und gleichzeitig Profil zeigen kann. Das könnte etwa ineiner Minderheitsregierung funktionieren: Wenn nämlich Merkel fürjedes Gesetzesvorhaben im Bundestag werben müsste, dann ist daskeinesfalls undemokratisch, eher eine Stärkung des einzelnenAbgeordneten. Schließlich bleibt das Bündnis aus CDU/CSU und SPD. DieChristdemokraten hätten die wenigsten Probleme damit. Darum stehendie Chancen gut, dass die SPD die Themen Bildung und Gerechtigkeit indie Regierung mit einbringen kann. Das wäre gut für unser Land. Undauch für Europa, denn in Frankreich scharrt Emmanuel Macron (der dieRechtsradikale Le Pen abgehängt hat) längst mit den Füßen, damit dieIdee von Europa endlich wieder Fahrt aufnehmen kann. Gut möglich,dass dies auch die SPD-Mitglieder so sehen.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell