NRZ: Rente: Junge NRW-Politiker sehen Altersarmut als Zukunftsproblem - von MANFRED LACHNIET

Essen (ots) - Jungen Politikern in NRW ist das Thema Altersarmutsehr wichtig. Die Rentenerhöhung der Bundesregierung begrüßen sie,verlangen aber nach Reformen. Julia Wenzel (27) meint für die GrüneJugend: "Jeder Euro mehr ist gut, aber er löst nicht das Problem derAltersarmut. Auch wir Jungen sind dafür verantwortlich, dassdiejenigen, die uns großgezogen haben, in Würde altern können. Nötigist dazu eine vernünftige Grundrente." Moritz Körner (27) sagt alsSprecher der Jungen Liberalen: "Ich gönne es älteren Menschen, wennsie nach langen Arbeitsjahren mehr Rente erhalten. Aber wir müssenauch sagen, wie es weitergehen soll. Manche Oma macht sich mehrSorgen, ob ihre Enkel auch einmal Rente bekommen. Schon jetzt istklar, dass die Rentenbeiträge bald auf 20 und 25 Prozent steigenwerden; das ist dann ein Viertel des Lohns. Eine Debatte ist dahernötig, ohne die Generationen gegeneinander auszuspielen." FlorianBraun (28) meint als Chef der Jungen Union: "Wir treten fürGenerationengerechtigkeit ein, wir dürfen dabei unsere finanziellenSpielräume heute aber nicht so weit ausreizen, dass junge Menschen inZukunft Verlierer sind. Zudem ist die Bekämpfung von Altersarmut eindrängendes Problem - dazu kann die Rentenerhöhung einen Beitragleisten. Allerdings pochen wir darauf, dass Sozialminister Heil diegeforderte Rentenkommission zeitnah einsetzt." Die Jungsozialistengaben keine Stellung zu den Renten ab.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell