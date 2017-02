NRZ: Ein Präsident, der Mut machen will - ein Kommentar von JAN JESSEN

Essen (ots) - Frank-Walter Steinmeier war einer der wichtigstenArchitekten der Agenda 2010, die das Land gespalten und den Aufstiegvon Populisten befördert hat. Die Ungerechtigkeiten und dieFehlentwicklungen müssen andere politisch korrigieren. Steinmeiermuss als künftiges Staatsoberhaupt die richtigen Worte finden gegendie Unsicherheit und die Abstiegsängste, von denen sich dieVereinfacher und Wutentfacher ernähren. Viel mehr als Worte hat einBundespräsident nicht. Ein Staatsoberhaupt mit fast ausschließlichrepräsentativer Funktion, das ist eine deutsche Besonderheit,gespeist aus den Erfahrungen der Weimarer Republik. Aber eine klare,eine ehrliche und einfühlsame Ansprache kann in Zeiten wie diesen, indenen der gesellschaftliche Diskurs durch Unwahrheiten, bösartigeEinflüsterungen und Hetze vergiftet wird, zu einem Kompass werden.Deutschland braucht einen solchen Kompass. Bei seiner erstenAnsprache hat Steinmeier die richtigen Worte gefunden, daranerinnert, dass Freiheit und Demokratie das Fundament des vereintenEuropas sind; und dass Deutschland trotz mancher Probleme ein Landsei, das in der Welt als ein Anker der Hoffnung angesehen werde. Erhat seine Rolle definiert. Er will Mutmacher sein, ein hehrerAnspruch. Steinmeier kann diese Rolle ausfüllen, die Menschenvertrauen ihm. Und ja, natürlich wäre es spannender gewesen, wennsich der Bundesversammlung mehrere Kandidaten mit ähnlichen Chancenzur Wahl gestellt hätten. Aber in Zeiten, in denen die Demokratiebedrängt wird, ist es gut, wenn Parteien zusammenrücken undGeschlossenheit zeigen.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell