NRZ: Polen: Die wertvollste Reparation ist die Europäische Union - von MANFRED LACHNIET

Essen (ots) - Soll der polnische Staat Milliarden Euro erhalten,als Ausgleich für die Gräueltaten während des Zweiten Weltkriegs?Darüber wird nicht nur hierzulande an den Stammtischen und insozialen Netzwerken hämisch diskutiert. Genauso unwürdig sieht es inPolen aus. Dabei gibt es auf Schuld und Sühne keine leichtenAntworten. Denn Geschichte ist sehr komplex.Vor 70 Jahren einigten sich die Diktatoren und Massenmörder Hitlerund Stalin in einem Geheimvertrag darauf, Polen und andereosteuropäische Länder unter sich aufzuteilen. Nur wenige Tage später,am 1. September 1939, überfielen deutsche Truppen Polen. Die SoldatenStalins folgten 17 Tage später von der östlichen Seite her. Verträgeschließen weitere Zahlungen Deutschland ausDass Nazi-Deutschland Auslöser des furchtbarsten Verbrechens derMenschheitsgeschichte war, steht außer Frage. Weil nach dem Kriegeiner neuer, kalter Krieg begann, wurde die Frage der Reparationenhastig und nicht wirklich befriedigend für alle Staaten geklärt.Tatsächlich gibt es aber klare Verträge, die weitere ZahlungenDeutschlands ausschließen.Doch Geld kann keine Schuld tilgen. Verantwortung ist nicht zukaufen. Es war Willy Brandt, der mit seinem Kniefall in Warschau 1970erstmals um Vergebung bat. Diese Geste steht bislang allein in derkomplexen Nachkriegsgeschichte, und zur Wahrheit gehört, dass damalsknapp die Hälfte der Bundesbürger diesen Kniefall für übertriebenhielten.Dies ist heute anders, wenn Bundespräsident Frank-WalterSteinmeier am 1. September nach Polen reist und dort sprechen wird.Dass die polnische Regierung zu diesem Jahrestag die Forderungen nachmilliardenschweren Reparationen erneuert, hat vor allem mit demWahlkampf der Pis-Partei zu tun. Sie agiert genauso nationalistischwie das hierzulande einige tun. Sie alle verkennen, dass genau dieserNationalismus zur Katastrophe geführt hat.Dass ausgerechnet diese Leute vom europäischen Gedanken nicht vielhalten, entlarvt sie als gefährlich und geschichtsvergessen. Siewollen nicht wahrhaben, dass die wirksamste Reparation seit 1945 dasgemeinsame Europa ist.