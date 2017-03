NRZ: Plakatiert die NRW-SPD mit Kraft und Schulz? - von MANFRED LACHNIET

Essen (ots) - Hatte jemand was anderes erwartet als 100 ProzentZustimmung und stehende Ovationen? Natürlich nicht. Mit Martin Schulzals Kanzlerkandidaten wirkt die SPD völlig losgelöst: Vorbei sind dieZeiten, als man die Partei nur als blassen Junior in der GroßenKoalition kannte - auch der innerparteiliche Zank scheint vergessen.Und wenn Martin Schulz sagt: "Ich will Kanzler werden", dann ist dasauf einmal kein Witz mehr, sondern eine echte Möglichkeit. Erstmalsgibt es einen Sozialdemokraten, der Merkel den Schneid abkaufenkönnte. Während sie die beste Zeit hinter sich hat, scheint es fürden frisch gekürten Kandidaten nur noch aufwärts zu gehen. Schulz istso populär, dass es nicht wundern dürfte, wenn die NRW-SPD demnächstnicht nur mit Hannelore Kraft, sondern auch mit seinem Konterfeiplakatiert. Sicherheitshalber, denn an Rhein und Ruhr zählt jedeStimme. Nach der NRW-Wahl wird man sehen, welche Ausstrahlung undEnergie in dem Mann aus Würselen wirklich steckt. Aktuell steht erganz dicht am Zaun des Kanzleramts.Ganz oben angekommen ist bereits ein anderer Sozialdemokrat: Seitgestern hat Frank-Walter Steinmeier das höchste Amt im Staate inne.Steinmeier ist (nach Gustav Heinemann und Johannes Rau) der dritteBundespräsident mit SPD-Parteibuch. Während ihrer Amtszeiten war esstets so, dass ein SPD-Kanzler regierte; nämlich Willy Brandt undGerhard Schröder. Dieses Zusammenspiel ist - natürlich - kein Gesetz.Aber eine schöne Fantasie für die wiederauferstandene SPD.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell