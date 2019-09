NRZ: Pflege fehlt immer noch die Anerkennung - von SIMON GERICH

Essen (ots) - flege von Kindern kann ein sehr erfüllender Jobsein. Zu sehen, wie Eltern ihr kleines Kind nach einer schwerenKrankheit geheilt wieder mit nach Hause nehmen können, ist einschöner Anblick. Gleichzeitig kann es auch für Pflegerinnen undPfleger sehr belastend sein, wenn ein junges Leben leidet oder vielzu früh endet. Pflege ist ein fordernder Beruf, die Fachkräfte trageneine enorme Verantwortung. In jeder Schicht, auf jeder einzelnenStation. Umso wichtiger sollte es sein, dass sich Pflegerinnen undPfleger auf ihre Arbeit konzentrieren können. Das kann nicht klappen,wenn die Personalnot dazu führt, dass Pflegekräfte zahlreicheÜberstunden leisten und auf Pausen verzichten müssen. Dann geht manirgendwann auf dem Zahnfleisch. Kein Wunder also, dass immer mehrsich aus dem Beruf teilweise oder komplett zurückziehen, andere ihnnicht mehr erlernen wollen. Politik und Gesellschaft sind gutberaten, Pflegekräften die Anerkennung zukommen zu lassen, die ihnenzusteht. Nicht nur bei der Bezahlung, auch bei denArbeitsbedingungen. Das kostet mehr, klar. Aber das sollte es unswert sein. Bei der Gesundheit darf nicht gespart werden, erst rechtnicht in der Kinderkrankenpflege. Zumal: Zufriedene Pflegerinnen undPfleger helfen uns allen. Wer zufrieden ist, leistet gute Arbeit.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell