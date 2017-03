NRZ: PYD-Chef Salih Muslim: Türkei will Befreiung von Rakka verhindern

Essen (ots) - Die in den syrischen Kurdengebieten herrschendePartei PYD erhebt schwere Vorwürfe gegen die Türkei. Ankara versuche,die Militäroperation zur Befreiung Rakkas, der syrischen "Hauptstadt"des sogenannten "Islamischen Staates" (IS), zu verhindern, so derCo-Vorsitzende der PYD, Salih Muslim, im Gespräch mit der in Essenerscheinenden Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung (NRZ, Dienstagausgabe)."Die Türken wollen nicht, dass Rakka befreit wird. Die Türken wollennicht, dass Daesh besiegt wird, weil Daesh die Kurden angreift undkurdische Gebiete zerstört", so Muslim, der die arabische Bezeichnungfür den IS benutzt. Seit einigen Wochen rücken die DemokratischenKräfte Syriens (SDF) näher an Rakka heran. Die SDF sind in Syrien derengste Partner des Westens im Kampf gegen den IS. Ein großer Teilihrer Kämpfer sind Mitglieder der YPG-Miliz, des militärischen Armsder PYD. Für die Türkei sind YPG und PYD terroristischeOrganisationen. Türkische Truppen und mit ihnen verbündete syrischeRebellen-Milizen greifen die SDF in der Region um die Stadt Manbidschnordwestlich von Rakka immer wieder an. "Sie versuchen, uns in denRücken zu fallen. Das ist ihre Politik, um die Angriffe auf Rakka zuschwächen", so Muslim weiter. Der kurdische Politiker rechnet dennochdamit, dass der Angriff auf die syrische IS-Hochburg bald beginnenwird. "Die arabischen und kurdischen Truppen werden gerade auf denEinmarsch in Rakka vorbereitet und trainiert. Es geht darum, dieVerluste möglichst gering zu halten. Es ist aber höchstens eine Fragevon wenigen Wochen, bis die Offensive auf die Stadt beginnt", soMuslim.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell