NRZ: Öko-Landbau legt in Nordrhein-Westfalen weiter zu

Essen (ots) - Der Öko-Landbau hat in Nordrhein-Westfalen weiterzugelegt. Wie aus Meldungen an das Bundeslandwirtschaftsministeriumhervorgeht, stieg die bewirtschaftete Fläche um 5,8% auf 82 487Hektar. Die Zahl der reinen Bio-Erzeuger stieg um 64 auf 1746Betriebe. Die gesamte Ökolandbau-Branche - also inkl. Handelsfirmen,Importeuren, Futtermittelerzeugern, Verarbeitern und Mischformen -kam in NRW auf 4031 Betriebe (+164). Zuwächse dürfte es gerade beiMilchbauern gegeben haben, denen die letzte Preiskrise vor zweiJahren noch in den Knochen steckt. Sie haben damals erlebt, dass dieBio-Preise im Gegensatz zu denen für konventionelle Milch relativstabil geblieben waren. "Bio ist aber kein Allheilmittel", mahntBernhard Rüb von der Landwirtschaftskammer gegenüber der NeueRuhr/Neue Rhein Zeitung (Mittwochsausgabe). Für "sinkende Schiffe",also wirtschaftlich angeschlagene Höfe, eigne sich eine Umstellungnicht. Die Anforderungen an die Produktion seien erheblich. DieKammer bietet eine umfassende Beratung an. Bundesweit stieg dieökologisch bewirtschaftete Fläche um 9,7%,, die Zahl der ökologischwirtschaftenden Betriebe um 8,3%.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell