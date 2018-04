NRZ: Nur ein Küsschen, kein Erfolg bei Zöllen und Iran - von MANFRED LACHNIET

Essen (ots) - Als Kanzlerin Merkel vor einem Jahr erstmals aufDonald Trump traf, da war sie kurz zuvor von einer US-Zeitschrift als"Führerin der freien Welt" gekürt worden. Dies muss den Egomanen ausdem Weißen Haus ziemlich geärgert haben. Er hat große Vorbehaltegegen Merkel. Umgekehrt gilt dies natürlich auch. Und das scheint sozu bleiben.Dass das Treffen der beiden gestern Abend keine nennenswertenFortschritte brachte, ist keine Überraschung. Die Strafzölle aufStahl und Alu, die auch die Industrie an Rhein und Ruhr belastenwerden, stehen weiterhin im Raum. Merkel kehrt mit leeren Händenheim, die Vorgespräche ihres Vize Olaf Scholz und von Peter Altmaierblieben fruchtlos.Auch beim Thema Iran und Atomabkommen lässt Trump weiter dieMuskeln spielen. Dass die Kriegsgefahr in Nahost dadurch weiterwächst, scheint ihn nicht zu rühren. Nur seine Anhänger glauben noch,dass er einen guten Plan dabei verfolgt. Alle anderen halten ihn fürunberechenbar. Waren die Reisen von Macron und Merkel alsoüberflüssig?Nicht ganz. Dass Macron inzwischen den führenden Europäer gibt,ist für Deutschland keine Schande und sogar folgerichtig: Denn Merkelhat zuletzt wenig erreicht in Europa: Flüchtlinge, Finanzen - meistwaren die Staaten anderer Meinung als sie. Man darf gespannt sein, obMacron mehr gelingt.Dennoch darf Merkels Besuch in Washington als Zeichen einervorsichtigen Annäherung verstanden werden. Sie müssen ja keineFreunde werden, aber reden sollten sie schon. Dazu ist die Lage derWelt zu ernst.Pressekontakt:NRZ, Neue Ruhr/Neue Rhein ZeitungEssen0201 8042643Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell