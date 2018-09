NRZ: Normalisierung nur gegen Zugeständnisse - von MANFRED LACHNIET

Essen (ots) - Man hat kein gutes Gefühl, wenn die Beziehungenzwischen Deutschland und der Türkei nun "normalisiert" werden sollen.Nicht vergessen sind die Beschimpfungen und Beleidigungen Erdogans inRichtung Bundesregierung. Nicht vergessen das Hickhack um dieWahlkampfauftritte seiner türkischen Mehrheitspartei. Und erst rechtnicht die willkürlichen Verhaftungen von Deutschen, die ohne Anklageseit langem hinter türkischen Gittern sitzen. Der Herrscher ausAnkara hat sich einfach zu viel herausgenommen, als das man flottwieder gut Freund werden kann. Zumal es offensichtlich nur derdramatische Fall der türkischen Lira ist, der Erdogan in dieBedrängnis bringt - und freundlicher macht. Das alles wirkt ziemlichschäbig. Und dennoch gibt es einige Gründe, das Verhältnis wieder invernünftiges Fahrwasser zu lenken. Nicht nur, weil die Bande zwischenden Staaten traditionell und eng sind und sehr viele Türken hierleben. Die derzeitige Schwäche Erdogans ist auch eine Chance für dieOpposition in seinem Land. Zugeständnisse von deutscher Seite darf esalso nur geben, wenn der mächtige Staatschef das Imponiergehabeaufgibt, die Gefangenen frei lässt und Rechtsstaatlichkeit nichtmehr nur auf dem Papier steht. Auch im Syrienkrieg muss Erdoganmäßigend und nicht mehr anheizend wirken. Wenn all das erfüllt wird,kann man wieder intensiver mit ihm reden. Ansonsten muss der Kurshart bleiben. Außenminister Heiko Maas steht vor einer großenAufgabe.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell