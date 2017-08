NRZ: Neue NRW-Regierung im Urlaubsmodus - von MANFRED LACHNIET

Essen (ots) - Die Wahl war im Mai, vor zwei Monaten dieVereidigung der Minister. Doch verändert hat sich NRW trotz neuerLandesregierung noch nicht. Natürlich gab's Sommerferien. Aber wervon Schwarz-Gelb eine fulminante Kehrtwende in der Politik erwartethatte, blickt nun ernüchtert nach Düsseldorf. Immerhin ist ArminLaschet umgezogen: vom modernen Stadttor in das Gebäude, im denbereits Rau regierte. Umgebaut wurden zudem die Briefköpfe für denneuen Namen des Justizministerums, das jetzt Ministerium für Justizheißt. Doch im Ernst: Schwarz-Gelb merkt gerade, dass ihreForderungen nach mehr Lehrern, Polizisten und Planern gar nicht soleicht zu erfüllen sind: Weil es dafür kaum Leute gibt. Und weil dieEinstellungen viel Geld kosten. Als wenn man das vorher nicht gewussthätte! Daher muss nun ein Nachtragshaushalt her. Im Klartext: neueSchulden. Also genau das, wofür man eine rot-grüne Regierung gerngescholten hätte. Immerhin erkennen Laschet und Stamp (so heißt derFDP-Minister, der bislang von Christian Lindner verdeckt wurde), dassdringend Investitionen nötig sind, wenn unser Land nach vorn kommenwill. Bildung, Sicherheit und Infrastruktur sind und bleiben diewichtigsten Themen. Schwarz-Gelb muss liefern, was Rot-Grün nichterfüllte. Doch fraglich ist, ob es schon bald echte Ergebnisse gibt.Da wir in vier Wochen Bundestagswahl haben, dürfte Schwarz-Gelb inNRW kein Risiko eingehen. Schließlich will man diese Konstellationauch für den Bund empfehlen. - Irgendwie haben wir Wähler mehrerwartet. Vielleicht kommt's ja noch...Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell