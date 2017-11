NRZ: In NRW tricksen die Neuen wie die Alten - von MANFRED LACHNIET

Essen (ots) - Eben mit dem Maß, mit dem ihr messet, wird man euchwieder messen." So heißt es in der Bibel bei Matthäus - sehrtreffend für die schwarz-gelbe Landesregierung. Jahrelang hatte sieauf Rot-Grün eingedroschen, wenn es um die Finanzen ging: zu teuer,zu viele Schulden, Tricksen und Täuschen. Es konnte nicht drastischgenug sein, wenn man SPD und Grüne als unfähige Geldausgeberbrandmarken konnte. Doch das alles scheint vergessen. Der gesterneingebrachte neue NRW-Haushalt arbeitet mit den gleichen Methoden wievor der Wahl. Da werden gigantische Posten aus anderen Töpfenhervorgezaubert, andere Ausgaben verlagert. Wer freundlich ist, kanndas "kreativ" nennen, aber auch "finanzpolitischeVollverschleierung", wie es einmal Christian Lindner formulierthatte. Doch da wirkte er noch als Oppositions-Liberaler in NRW.Andere Zeiten, andere Sitten. Kein Missverständnis: Es ist gut undrichtig, wenn jetzt mehr Geld für Polizisten und Lehrer oder für neueStraßen und den Internet-Ausbau ausgeben will. Dass Laschet und Co.so freundvoll investieren können, liegt allerdings an sprudelndenSteuern und an der erwähnten Etat-Trickserei. Schwarz-Gelb baut aufdas Glück der günstigen Stunde. Doch zur Wahrheit gehört, dass neueStellen noch keine echten Lehrer oder Polizeibeamte bedeuten. Es wirdnoch ein paar Jahre dauern, bis diese ausgebildet und in Schulen oderStadtvierteln angekommen sind. Bis dahin wird man kaum merken, dasswir eine neue Landesregierung haben. Schade. Wir Menschen in NRWerwarten mehr.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell