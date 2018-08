NRZ: NRW-SPD drängt auf gebührenfreie Kitas

Essen (ots) - Die SPD im Landtag drängt darauf, dass Kita-Gebührenauch in Nordrhein-Westfalen abgeschafft werden. "Wenn man will, istdas schon zum Kindergartenjahr 2019/2020 möglich", sagteFraktionschef Thomas Kutschaty gegenüber der NRZ (Neue Ruhr/NeueRhein Zeitung, Dienstagsausgabe). Er forderte: Bildung solle generellgebührenfrei sein. NRW solle dem Vorbild Berlins folgen undKita-Gebühren abschaffen. Diese fallen hier sehr unterschiedlich aus,wie eine Abfrage des Bundes der Steuerzahler erst jüngst gezeigthatte. Beispiel Düsseldorf und Duisburg: In der Landeshauptstadt istKita-Bildung gebührenfrei, im finanzschwachen Duisburg sind Elternrasch mit mehreren hundert Euro dabei. Kutschaty hält das für nichtfair. Der SPD-Politiker, der gestern in Duisburg seine Sommertourstartete, drängt auf eine große Kita-Offensive. Mehr Fachpersonal seinötig, ebenso Investitionen in die Gebäude, "außerdem fehlen unslandesweit noch mehrere tausend Kita-Plätze". Die Gesamtkosten fürsPaket (inklusive Gebührenfreiheit) veranschlagt Kutschaty mit 1,8 MrdEuro. Familienminister Stamp (FDP) wirft er vor, eine große Reformdes Kitabereichs "bis 2020 vertrödeln" zu wollen.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungNRW-RedaktionTelefon: 0201/8042787Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell