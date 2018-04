NRZ: NRW-SPD: Und sie bewegt sich doch - von MANFRED LACHNIET

Essen (ots) - Und sie bewegt sich doch! Das kann man nun inAnlehnung an Galileo Galilei über die NRW-SPD sagen. Denn mit derüberraschenden Wahl von Thomas Kutschaty zum Fraktionschef zeigenviele SPD-Landtagsabgeordnete, dass sie einen Neuanfang wollen. Nochbis gestern Vormittag galt als sicher, dass der langjährigeFraktionsvorsitzende Norbert Römer seinen Wunschkandidaten MarcHerter aus dem mächtigen Bezirk Westliches Westfalen durchsetzenwürde. Doch dieser jahrzehntelang geübte Regionalproporz überzeugtenicht mehr. Es irritiert, dass der erfahrene Römer die kritischeStimmung in seiner Truppe nicht registriert hat. Nun geht er undhinterlässt eine gespaltene Fraktion. Der Essener Kutschaty (dieStadt zählt in der SPD-Geografie zum Bezirk Niederrhein) muss nunbeweisen, dass er ein kraftvoller und kreativer Oppositionsführer inDüsseldorf sein kann. Das wird nicht immer leicht, denn dieschwarz-gelbe Regierung wird ihn sicher hin und wieder genüsslichdaran erinnern, dass er bei Rot-Grün selbst als Minister in derVerantwortung steckte. Kutschaty muss aber auch seine Fraktioneinigen: neue Leute nach vorn holen, viel reden und einbinden, ebensodie unterschiedlichen Regionen beachten. Nur wenn er das allesschafft, kann der 49-Jährige bei der nächsten Landtagswahl gegenArmin Laschet antreten - und die SPD wieder von der Macht im Landeträumen lassen.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell