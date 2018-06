NRZ: Merkel muss Seehofer entlassen und eine Minderheitsregierung bauen - von MANFRED LACHNIET

Essen (ots) - Es ist pädagogisch nicht ratsam, wenn man einemtrotzig-ungezogenem Kind auf die Finger haut. Aus dem Wohnzimmer darfman es aber sehr wohl werfen. Genau das ist nun bei Horst Seehoferangebracht. Kanzlerin Merkel muss ihn entlassen. Der Bayer hat diemühsam konstruierte GroKo in Scherben geschlagen, er treibt dieBundesrepublik ins Instabile - und dazu auch noch die Idee vonEuropa. Das ist mehr als verantwortungslos. Wer - wie Seehofer - seinHeil im Nationalen sucht, gefährdet den Frieden. Ob Merkel bei solcheinem Schritt selbst stürzt, ist noch die Frage. Es ist bezeichnend,dass ihre Gegner im gleichen politischen Lager sitzen. Der Riss inder Union sitzt tief und es gibt zu denken, wenn ein CSU'ler dieseWoche in Pegida-Manier "Merkel muss weg" gerufen hat. Offenbarvergessen manche Verantwortliche beider C-Parteien, dass sievorwiegend von Angela Merkels Popularität profitiert haben. Werbitteschön soll es denn künftig richten? Der besserwissende JensSpahn? Oder Frau von der Leyen von der kampfunfähigen Bundeswehr?Merkel selbst hat dafür gesorgt, dass sich in ihrer Partei alles umsie dreht. Wenn die CSU sich nach Seehofers Rauswurf aus derBundesregierung verabschieden sollte, wäre eine Minderheitsregierungbis zu Neuwahlen nicht die schlechteste Idee: Grüne und Liberalewürden sich gern einbringen. Die SPD sowieso. Und Seehofer könntesich dann mit der AfD um die rechte Ecke streiten. In derBundesregierung jedenfalls hat er nichts mehr zu suchen. Ob Merkelsich das traut?Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell