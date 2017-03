NRZ: Merkel-CDU kann kurz aufatmen - ein Kommentar von Manfred Lachniet

Essen (ots) - Wunder kann Martin Schulz eben doch nicht bewirken.Zwar hat sich die saarländische SPD seit seiner Nominierung aus demTief herausarbeiten können - aber gegen die starke AmtsinhaberinAnnegret Kramp-Karrenbauer waren die Sozialdemokraten am Endechancenlos. Und so wird im kleinen Bundesland wohl bald wohl eineGroße Koalition im Mega-Format regieren. Zwar addieren sich dieStimmen von SPD und Linken auf rund 43 Prozent (also mehr als dieCDU); doch in der Sitzverteilung reicht es für Rot-Rot eben nicht.Der Traum von Oskar Lafontaine und manchen Sozialdemokraten istzumindest an der Saar zerplatzt. Dazu hat sich die Linke als zuschwach erwiesen. Und die Grünen scheiterten an der 5-Prozent-Hürde.Die SPD muss nun herausfinden, ob sie das alles bedauern oder gutfinden soll. Was bedeutet das Ergebnis nun für die kommenden Wahlen?Nicht viel, denn in NRW sind die Verhältnisse genau andersherum. Wennsich die Grünen nicht bald erholen, läuft es auch hier auf eine GroKohinaus. Bundespolitisch wird die Merkel-CDU kurz aufatmen dürfen.Aber Siegesgewissheit verschafft das Saarland nicht.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell