NRZ: Mehr als nur ein heißer Sommer -- ein Kommentar von HOLGER DUMKE

Essen (ots) - Dieser Extrem-Sommer muss im Zusammenhang gesehenwerden mit den Extremwetterlagen der letzten Jahre. Dann wird klar:Hier ist etwas in Unordnung geraten. Kein Vertun, gegenüber anderenWeltgegenden, die unter dem Klimawandel leiden, geht es uns gold. UndBange machen gilt nicht - wir werden deswegen nicht alle sterben, undschon gar nicht morgen (eher nicht). Aber: Auch hier leidet dasLeben in den Städten, in Wäldern und Flüssen drohen ernsteÖko-Schäden - und für Bauern, die das dritte bittere Jahr in Folgeerleben, kann sich sehr bald die Existenzfrage stellen. Die Politikmuss energischer umsteuern. Wir müssen unseren Teil leisten, denKlimawandel zu verlangsamen. Wir müssen uns - so gut es geht - gegendie Folgen wappnen. So ganz scheint die Botschaft noch nichtangekommen zu sein.