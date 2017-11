NRZ: Lindners rechter Weg - von JAN JESSEN

Essen (ots) - Nach dem Scheitern der Sondierungsgespräche war inden politischen Salons und in der veröffentlichten Meinung derSchuldige zügig ausgemacht: FDP-Chef Christian Lindner. Er habe einabgekartetes Spiel gespielt, die Prinzipientreue sei nurvorgeschoben, das Scheitern sei schon eingepreist gewesen, so lauteteder Tenor vieler Meinungsäußerungen. Das stimmt alles. Nun ist esaber so: Ein Jamaika-Bündnis wäre eine krisenanfällige Konstruktiongewesen, und Lindner hat schon sehr früh zu erkennen gegeben, dass erwenig Herzblut dafür opfern werde. Gleichwohl haben sich er und seineFDP-Mitstreiter auf Gespräche eingelassen und können jetzt zweierleisagen: Wir haben staatspolitische Verantwortung und Rückgratbewiesen. Das gefällt insbesondere einer Wählergruppe, die Lindnerbereits länger im Visier hat: den bürgerlichen AfD-Wählern. Für siehatte der FDP-Chef schon vor der Wahl Locksignale ausgesandt. HarteLinie gegenüber dem Autokraten Erdogan (bedient die Islamophobie derAfD-Anhänger), weichere Linie gegenüber dem Autokraten Putin (bedientihre Russophilie) und klare Kante in der Flüchtlingsfrage. In denSondierungsgesprächen soll die FDP selbst die CSU ab und an rechtsüberholt haben. Eine FDP, die auf einen nationalliberalen Kurseinschwenkt, könnte perspektivisch zu einer Bedrohung für die AfDwerden. Wenn Lindners Strategie dazu führt, dass sich künftig Wählervon den reaktionären Rechtsauslegern abwenden, wäre das zumindestein Gewinn für Deutschland.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell