NRZ: Lindner zersägt Merkels Stuhl - von MANFRED LACHNIET

"Nichtstun ist Machtmissbrauch." Dieser Satz stehtauf einem Wahlplakat der FDP, und es zeigt - natürlich - ChristianLindner, wie er sich gerade lässig den Mantel überwirft. Es ist genauder Lindner, der am Sonntagabend mal eben die Bundesrepublik in eineRegierungskrise stürzte. Weil er das "Nichtstun" der Verantwortungvorzieht.Es ist nicht zu begreifen, was die Freidemokraten kurz vorMitternacht geritten hat. War's abgekartet, eine plötzlicheEingebung? Wirklich gute Gründe nennt der sonst so redegewandteLindner jedenfalls nicht.Dass nun CSU und Grüne in irritierender Einmütigkeit auf die FDPals Schuldige eindreschen, ist indes reine Taktik. Sowohl die Bayernals auch die Öko-Partei sind heilfroh, dass nicht sie selbst alsJamaika-Killer dastehen. Wirklich "grün" waren sich die strammrechtenBajuwaren und die Alternativen nie. Letztere bekommen sicher noch vonihrer Basis zu spüren, wie leicht sie ur-grüne Positionen über Bordgeworfen haben.Der Paukenschlag zur Geisterstunde hat vor allem Kanzlerin Merkelins Mark getroffen. Ausgerechnet die früher so staatstragende FDPlässt die Union im Stich. Merkel wird bereits vorgeworfen, dass siedie Sondierungen schlecht organisiert und geführt hat. Die einstigeMacherin steht nun im Regen. Schon seit Monaten ziehen sich Gräbendurch ihre verunsicherte Partei. Die Merkel-Kritiker werden nunlauter und selbstbewusster. Der studierte Philosoph Lindner hat denNiedergang der Ära Merkel nur noch beschleunigt.Freut das die SPD? Nicht so richtig, denn eigentlich wollten dieSozialdemokraten in der Opposition aus den Fehlern der Vergangenheitlernen und ihren Markenkern wiederfinden. Jetzt aber werden sie immerintensiver gefragt, ob sie nicht doch wieder mitregieren wollen. Einevertrackte Situation ist das; aber vielleicht auch eine kleineChance.Ein Plan wäre, wenn die SPD zunächst einmal eine neuerliche GroKound Neuwahlen ausschließt. Das wird Merkel enorm unter Druck setzen;am Ende könnte sie ihre Rolle als Regierungschefin opfern - und soden Weg zu einer neuen GroKo freimachen. Natürlich mit starker"sozialer" Komponente. Dieser Plan birgt indes Risiken: Was sagt dieSPD-Basis dazu? Und bei der CDU: Wer soll auf Merkel folgen? Da istniemand. Nachwuchs-Förderung? Fehlanzeige.Bleibt also die Minderheits-Regierung. Die CDU als stärksteFraktion müsste sich dann für jedes Vorhaben Verbündete suchen. Daswird nicht leicht, es könnte aber die Freiheit der Abgeordnetenstärken, wenn sie eben nach ihrem Gewissen abstimmen. Das alles istbesser als Lindners Nichtstun.