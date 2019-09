NRZ: Die Legende von den 60 Prozent Konservativen - von MANFRED LACHNIET

Essen (ots) - Manche Sätze klingen harmlos, sind aber richtighinterhältig: "60 Prozent der Menschen in Sachsen haben konservativgewählt." Das meinte AfD-Fraktionschefin Alice Weidel amSonntagabend. Ihre unterschwellige Botschaft lautete also: Die CDUist eigentlich wie wir. Natürlich ist das eine Lüge. Immer wiederhaben die Christdemokraten sich von der AfD distanziert, auch wennein Mann wie Ex-Verfassungsschutzchef Maaßen bei der "Alternative"besser aufgehoben wäre. Aber Weidel will mit ihrer Aussage ihreeigene Partei verharmlosen und zugleich provozieren. Sie legt nahe,dass eine schwarz-blaue Koalition von der Bevölkerung gewollter seials alle andere Konstellationen, die sich in den nächsten Tagen undWochen vielleicht bilden werden. Warum behauptet Weidel so etwas?Weil sie ihre Partei als Opfer darstellen will. Als Opfer jenerParteien, die sie am Regieren hindern. Dass es in einer Demokratievöllig normal ist, wenn sich Koalitionen bilden, lässt sie völligaußer Acht. Dennoch wird die Provokation gegen die CDU im Raum stehenbleiben und sie wird zumindest mittelfristig Wirkung zeigen. Beieinigen Christdemokraten im Osten genauso wie innerhalb der AfD. Esist nicht ausgeschlossen, wenn sich eines Tages die eher Gemäßigtenbeider Parteien aufeinanderzubewegen. Der massive Zuwachs derHartrechten bei den Wahlen wird die Parteienlandschaft in Bewegungbringen. Das beste Mittel gegen Legendenbildung und Wählerfrust istindes gute und bürgernahe Politik. Kein Wähler will, dass sich CDU,SPD, Grüne oder Linke in den anstehenden Koalitionsverhandlungenbekriegen oder rechthaberisch auftreten. Es wäre nur Wasser auf dieMühlen der AfD, wenn Sachsen und Brandenburg jetzt nicht flott undreibungslos Regierungen hinbekommen. Thüringen wählt in anderthalbMonaten. Zusammenreißen ist das Gebot der Stunde. Viel zu oft war voneinem "Weckruf" für die Parteien die Rede. Dem müssen jetzt endlichTaten folgen.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell