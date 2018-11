NRZ: Keine Fördermittel für Verlagerung von De Beukelaer von NRW nach Thüringen - von MANFRED LACHNIET

Essen (ots) - Kempen. Für die Beschäftigten kam die Nachrichtvöllig überraschend: Am Freitag wurden sie zu einerMitarbeiterversammlung einbestellt, in der der Umzug des Werks insthüringische Kahla (liegt südöstlich von Weimar) angekündigt wurde.Die 270-köpfige Belegschaft ist seitdem entsetzt. "Wie sollen wir ins400 Kilometer entfernte Thüringen gelangen, wenn wir hier unsereHeimat und Familien haben", sagte uns gestern ein Mitarbeiter, derseit vielen Jahren mit seinen Kollegen die beliebte "Prinzenrolle"herstellt. Bereits seit 1955 wird in Kempen Süßgebäck produziert,nachdem Edouard De Beukelaer die belgische Kekstradition nachDeutschland brachte. 1999 fusionierten Griesson und General Biscuitszu "Griesson - de Beukelaer." Stammsitz des Unternehmens ist in Polchin der Nähe von Koblenz. Werke gibt es neben Kempen noch in Wurzen(östlich von Leipzig) und seit 1993 auch im thüringischen Kahla, wokünftig die Prinzenrolle gefertigt werden soll. Lagerverkauf wirdnoch geprüft Doch genau das wollen die Mitarbeiter nicht kampfloshinnehmen. "Das Unternehmen hat über die Pläne nicht mit unsgesprochen. Ohne Not sollen Familien aus ihrem Umfeld gerissenwerden. Das Werk schreibt schwarze Zahlen", sagtBetriebsratsvorsitzender Detlev Büschges. Karim Peters von derGewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) findet dieUmzugspläne ebenfalls wirtschaftlich völlig ungerechtfertigt. "Undwir sind sauer über die Umgangsformen der Firmenführung", so Peterszur NRZ. Die NGG will nun Alternativen zur Schließung prüfen. DieVermutung, dass es in Thüringen für die Werkserweiterung Fördermittelgebe, wurde gestern vom Freistaat entkräftet. Unsere dortigeSchwesterzeitung Ostthüringer Zeitung OTZ erfuhr im Ministerium, dasses keine Wirtschafts- oder Investitionsförderung gebe. Noch unklarist, ob auch der beliebte Outlet-Verkauf in Kempen von der Schließungbetroffen ist. . NRZPressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell