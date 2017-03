NRZ: Kein Tag zum Feiern - ein Kommentar von JAQUELINE SIEPMANN

Essen (ots) - Heute feiern wir den Weltfrauentag. Feiern? DieserTag war seit seiner Erfindung im Jahr 1911 noch nie ein Anlass zumFeiern. Er ist ein Tag der Erinnerung, der Mahnung - an etwas ganzSimples, eigentlich etwas Selbstverständliches: Gleichberechtigung.Nun werden die ersten einwenden, dass wir in Deutschland in einervergleichsweise wohlhabenden, aufgeklärten, emanzipiertenGesellschaft leben, in der Frauen im Allgemeinen mit Respektbehandelt werden. Wir haben eine Bundeskanzlerin und in NRW auch eineMinisterpräsidentin, und wir erleben tagtäglich Frauen inFührungspositionen von Behörden, Institutionen und Unternehmen. Dieandere Seite der Realität: Nach wie vor beklagen wir dieproblematische bis inexistente Vereinbarkeit von Familie und Beruf.Frauen verdienen bei gleicher Arbeit im Schnitt ein Fünftel wenigerals Männer, zwei Drittel aller Minijobber sind weiblich. 100.000Frauen werden pro Jahr Opfer häuslicher Gewalt. In Deutschland. Dassind nur einige Beispiele, denen man mit Blick auf die globalenVerhältnisse noch viele, viele weitere Stichworte hinzufügen muss:Zwangsehe, Genitalverstümmelung, systematische Vergewaltigungen,Zwangsprostitution. Millionen von Mädchen weltweit wird der Zugang zuschulischer Bildung verwehrt. Die Liste lässt sich nahezu unendlichverlängern. Das ist erschütternd, und das macht zornig. W as wir unszum Weltfrauentag wünschen? Ganz einfach: dass er überflüssig wird,weil das Ziel der gesellschaftlichen, politischen, kulturellen undwirtschaftlichen Gleichstellung von Frauen endlich erreicht ist. Daswäre dann wirklich ein Grund zu feiern. Vorerst bleibt es Utopie. Undeine drängende gesellschaftliche Herausforderung.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell