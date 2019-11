NRZ: Im Jubel sah niemand die Fehler der Wiedervereinigung. Auch heute wird wieder abfällig über die Menschen im Osten geredet - von MANFRED LACHNIET

Essen (ots) - Der Jubel der Menschen in Ost und West. Die Freude über das Endeder Mauer. Und dann die Zuversicht, dass die lange Teilung nun bald überwundenwerde. Solche Themen bestimmten in den letzten 29 Jahren die Erinnerung an den9. November. Doch dieses Jahr trägt die Bewertung ganz andere Züge. Warum istdas so? Vor allem wegen der vergangenen Landtagswahlen und dem Schock über diehohen Stimmenanteile für die Rechtsradikalen. Besonders bei uns im Westendämmert die Einsicht, dass nach der Wiedervereinigung große Fehler gemachtwurden. Zu Lasten vieler Menschen im Osten. Dass rund 80 Prozent der dortigenBetriebe schon bald nach dem Mauerfall liquidiert wurden, interessierte in derGoldgräberstimmung, die viele Westler erfasst hatte, nur am Rande. Der Osten warin jener Zeit ein Paradies für Geschäftemacher, die die Neubürger oft für dummverkauften. Grundstücke und Firmen gingen für kleines Geld an neueWest-Eigentümer. Derweil machte man sich am Arbeitsplatz und auch inTV-Sendungen über Trabbifahrer lustig und über Menschen, die zur ersten Bananegriffen. Würdevoll war das nicht. Und es ist klar, dass so viel ÜberheblichkeitSpuren hinterlässt. Viele im Osten ärgert es sehr, dass ihre Leistungen nichtgewürdigt werden. Aus diesem Unmut kochen die Radikalen nun ihr Süppchen. Siespinnen erfolgreich an dem Märchen, dass die Bundesregierung nicht anders agiereals seinerzeit Honecker und Co. Besonders niederträchtig ist die Behauptung,dass man in Deutschland nicht mehr seine Meinung sagen dürfe. Wie damals in derDDR. Das ist eine üble Lüge. Denn während hier jeder Mensch alles mögliche sagenund schreiben kann (gerade das Internet ist voll davon), gab es in der DDRBespitzelung, Folter, Tod oder Gefängnis für die angeblichen Feinde desArbeiter- und Bauernstaats. Daran muss immer wieder erinnert werden. Und es istbemerkenswert, dass gerade die Radikalen im Osten das nicht gern hören wollen.30 Jahre nach dem Mauerfall ist es mit dem gegenseitigen Verstehen nicht weither. Zumal es nach den letzten Wahlen erneut eine abfällige Haltung gegenüber"dem Osten" gibt, obwohl ja längst nicht alle radikal gewählt haben. Zugleicherinnern wir am 9. November nicht nur an die Mauer, sondern auch an dieRevolution von 1919, die nach dem Ersten Weltkrieg ein blutiges Ende nahm. Zudemdenken wir an den 9.11. 1938, als Synagogen brannten und die Nazis Juden aus denHäusern trieben. Zu lange glaubten wir, dass die Wiedervereinigung dieGespenster der Vergangenheit begraben hätte. Es ist nicht so. Wer hätte beimJubel vor 30 Jahren geglaubt, dass nun Antisemitismus im Unterricht behandeltwerden muss?Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell