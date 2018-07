NRZ: Immer mehr Ältere sind in Nordrhein-Westfalen noch im Job

Essen (ots) - Immer mehr ältere Menschen sind noch berufstätig.Angesichts des demografischen Wandels und wachsendenFachkräftemangels trennen sich Firmen ungern von den erfahrenenMitarbeitern. Die Arbeitsagentur registriert wachsendeBeschäftigungsquoten bei den älteren Jahrgängen. Im Jahr 2017 warenihren Angaben zufolge in Nordrhein-Westfalen 1 314 869sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 55 Jahre und älter - gut221 000 mehr als drei Jahre zuvor. " Dass ältere Menschenerwerbstätig sind, ist selbstverständlicher als noch vor einigenJahren", sagte Agentursprecher Christoph Löhr auf Nachfrage der neueRuhr/Neue Rhein Zeitung (NRZ, Donnerstagsausgabe). 57,6% dererwerbsfähigen 55- bis 60-Jährigen in NRW gingen im vergangenen Jahreiner Arbeit nach, 2014 hatte die Quote noch bei 53,5% gelegen. Inder Altersklasse "Ü 60" stieg die Quote auf 38,1% (2014: 33,1%). AusSicht der Arbeitsagentur ist klar: "Die Menschen werden amArbeitsplatz älter", sagt Löhr. Mit dem Einstellen ältererMitarbeiter hingegen tue sich so mancher Betrieb noch schwer. Da gebees zwar zweistellige Zuwachsraten - trotzdem würden immer noch zuwenig Ältere eingestellt.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042787Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell