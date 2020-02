NRZ: Hohe Auslastung von Gefängnissen in NRW

Essen (ots) - Es wird immer enger in Nordrhein-Westfalens Gefängnissen. ImDurchschnitt waren im Jahr 2019 von rund 18.900 verfügbaren Plätzen 15.737belegt, bestätigte das Justizministerium der Neuen Ruhr/Neuen Rhein Zeitung(NRZ, Freitagsausgabe). Aktuell sind 1566 Plätze nicht belegbar, weil inverschiedenen Justizvollzugsanstalten Sanierungs- oder Bauarbeiten anstehen.Im Vergleich zum Vorjahr ist die durchschnittliche Belegungszahl um 91Inhaftierte gestiegen. Der Grund dafür liegt vor allem an den steigenden Zahlenim offenen Vollzug. Hier gab es eine Steigerung von 245 belegten Plätzen: ImJahr 2018 belegten Inhaftierte 3129 Plätze im offenen Vollzug, im vergangenenJahr waren es 3374.Besonders eng bleibt es jedoch im geschlossenen Männer- und Frauenvollzug. DieAuslastung war hier mit mehr als 90 Prozent nach wie vor hoch, auch wenn sie imvergangenen Jahr auf 93,9 Prozent im Vergleich zum Jahr 2017 (95,3 Prozent)geringfügig sank.Prinzipiell unterliegen die Belegungszahlen in den Justizvollzugsanstalten imLaufe eines Jahres Schwankungen. So sei die Auslastung zu Jahresbeginn meistgeringer - auch als Folge der wirkenden Weihnachtsamnestie.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58972/4518900OTS: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungOriginal-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell