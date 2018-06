NRZ: Historisch, aber wenig Substanz - ein Kommentar von JAN JESSEN

Essen (ots) - Es ist nicht verfehlt, den Gipfel von Singapur alshistorisch zu bezeichnen. Der Anführer der freien Welt trifft denstalinistischen Diktator Nordkoreas und versteht sich prima mit ihm.Die Welt könnte so einfach sein. Ist sie aber nicht. Entkleidet mandiesen Gipfel von den pompösen Bildern und Trumps groteskenLobeshymnen auf einen Mann, in dessen Arbeitslagern ZehntausendeMenschen leiden, so bleibt da wenig Substanzielles. Kim Jong Un hatsich der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel verpflichtet,so wie er das schon im April getan hat. Er hat dafür die ganz großeBühne erhalten. Auch Trump hat die Bilder bekommen, nach denen ersich sehnt: der Dealmaker, der Friedensfürst. Ein konkreter Fahrplanoder Details zu der angestrebten nuklearen Abrüstung finden sich abernicht in der Vereinbarung. Zudem scheinen die Vorstellungen, wasgenau mit dem Terminus Denuklearisierung gemeint ist, weitauseinanderzugehen. Es ist der Welt, speziell den Menschen impazifischen Raum, zu wünschen, dass diese Friedensmission erfolgreichabgeschlossen wird. Ein atomwaffenfreies, vereinigtes Korea ist einZiel, das am Ende zäher Verhandlungen liegen könnte. Ein Anfang istgemacht. Die Erwartungen sollten aber nicht zu enthusiastisch sein.1994 hatte sich Nordkorea zur Aufgabe seines Atomprogrammsverpflichtet, 2005 zur nuklearen Abrüstung. Der Ausgang ist bekannt.Trump wiederum hat sich bisher nicht durch Geduld hervorgetan. Dernächste Tweet könnte wieder alles zunichte machen.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell