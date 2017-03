NRZ: Gefechte in Sindschar - Linkspartei fordert Aussetzen der Bundeswehr-Mission im Nordirak

Essen (ots) - Die Linkspartei fordert ein sofortiges Aussetzen derAusbildungsmission der Bundeswehr für die kurdischen Peschmerga imNordirak. Hintergrund sind bewaffnete Auseinandersetzungen zwischenPKK-nahen jesidischen Milizionären und Peschmerga in derSindschar-Region. Dort war es am Freitag zu einer Schießereigekommen, bei der neun Milizionäre der jesidischenSelbstverteidigungseinheiten YBS getötet worden waren. "Es übertrifftunsere schlimmsten Befürchtungen, dass (der irakischeKurdenpräsident) Barzani mit deutschen Waffen Jesiden angreift", soder außenpolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Jan vanAken, im Gespräch mit der in Essen erscheinenden Neue Ruhr/Neue RheinZeitung (NRZ, Dienstagsausgabe). Die Vorfälle müssten jetzt vor Ortuntersucht werden. Sollten tatsächlich deutsche Waffen zum Einsatzgekommen sein, "müssen die Ausbildungsmission und die deutschenWaffenlieferungen beendet werden", so van Aken. Auch deraußenpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, OmidNouripour, forderte die Bundesregierung zum Handeln auf. "Wir habenimmer davor gewarnt, dass deutsche Waffen in innerkurdischenAuseinandersetzungen eingesetzt werden könnten. Genau das passiertjetzt", sagte Nouripour der NRZ. Jetzt müsse die Bundesregierungihren Einfluss geltend machen, um den Konflikt zu lösen. "Das istnicht nur eine moralische Frage. Es besteht auch die Gefahr, dassdurch diesen Konflikt die Front gegen den IS zusammenbricht", soNouripour.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell