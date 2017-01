NRZ: Flüchtlinge warnten bereits im Dezember 2015 früh vor Amris IS-Kontakten

Essen (ots) - Der Berliner Attentäter Anis Amri ist früher alsbislang bekannt von Mitbewohnern der Asylunterkunft Emmerich alsSympathisant der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS)angezeigt worden. Der Tunesier sei bereits im Dezember 2015 anonymdurch andere Flüchtlinge bei der Ausländerbehörde des Kreises Kleveausdrücklich "wegen mutmaßlicher Kontakte zum sogenannten IS"gemeldet worden, erklärte die Kreisverwaltung Kleve am Freitaggegenüber der Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung (NRZ, Samstagsausgabe).Diese Anzeige sei sofort der zuständigen Staatsschutzdienststelle NRWzugleitet worden. Am 3. Dezember 2015 sei der Kreis Kleve "informelltelefonisch darauf hingewiesen worden, dass Herr Amri im Fokus derSicherheitsbehörden steht". Bereits im Oktober 2015 hatte einZimmernachbar Amris gemeldet, dass dieser Handy-Fotos von schwarzgekleideten Personen mit Kalaschnikow besitze. Die Polizei erstellteeinen "Prüffall Islamismus". Wie die Ausländerbehörde Kleveerklärte, seien es auch Mitbewohner gewesen, die darauf hingewiesenhätten, dass es sich bei Amri "aufgrund seines Dialekts nicht umeinen Ägypter handelte". Der spätere Attentäter, der insgesamt 14verschiedene Identitäten nutzte und allein in NRW zwischen Juli undOktober 2015 in mehreren Asyl-Registrierstellen vorstellig wurde, gabsich unter anderem als Ägypter aus.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell