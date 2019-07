NRZ: Fast 81.000 Handysünder im ersten Halbjahr 2019 in NRW erwischt

Essen (ots) - Der Polizei in NRW gingen im ersten Halbjahr 2019massenhaft Handysünder am Steuer ins Netz. Nach Informationen der"Neuen Rhein/Neuen Ruhr Zeitung" (NRZ, Donnerstagsausgabe)wurden80.790 Verkehrsteilnehmer während der Fahrt mit dem Handy am Ohrerwischt. Während die Zahl der ertappten Autofahrer im Vergleich zumVorjahreszeitraum um 4,6 Prozent zurückging, ist ein klarer Anstiegbei den Fahrradfahrern auszumachen. Inzwischen ist mit 10.815 Fällenmehr als jeder achte Handysünder an Rhein und Ruhr auf dem Fahrradunterwegs. Innenminister Herbert Reul (CDU) betonte gegenüber derNRZ: "In die Köpfe muss rein: Handynutzung im Straßenverkehr, egal obals Autofahrer oder Radfahrer, kostet Menschenleben und zerstörtExistenzen. Das ist genauso gefährlich, wie mit Alkohol im Blut zufahren." Während der Fahrt dürfe es daher keine Nachrichten, keineTelefonate und keine Filmchen geben, betonte der Minister. "Da solltedie eigene Sicherheit und die der anderen Verkehrsteilnehmer oberstePriorität haben."Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell