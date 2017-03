NRZ: Europa zeigt klare Kante - ein Kommentar von JAN JESSEN

Essen (ots) - Ein kluger Mann hat einmal gesagt: "Die Pflicht desDiplomaten besteht in wechselseitigen und unaufhörlichenKonzessionen." Spätestens seit dem Wochenende ist die Kunst derDiplomatie im Verhältnis zwischen der Türkei und einigen ihrerNato-Partnern einer Auseinandersetzung auf Straßenkampf-Niveaugewichen. Der Konflikt um die Auftritte von türkischenRegierungsvertretern ist vollends eskaliert; viele Deutscheapplaudieren der niederländischen Regierung für ihr knallhartesVorgehen gegen Ankara. Es ist natürlich kein Zufall, dass esausgerechnet der Regierungschef der vormals so liberalen Niederlandewar, der sich mit breiter Brust gegen die unerträglichen Anfeindungenaus dem Lager des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoganstellte. Mark Rutte steht unter Druck von rechts, die PVV des Hetzersund Islamhassers Geert Wilders könnte am Mittwoch bei denParlamentswahlen stärkste Kraft werden. Rutte durfte keine Schwächezeigen. Er hat am Wochenende gepunktet. Das Vorgehen der Niederlandeist ganz im Sinne Erdogans. Er braucht einen Feind, an dem er sichvor dem Verfassungsreferendum am 16. April innenpolitisch abarbeitenkann, ein Thema, das die Volksseele kochen lässt; auch auf die Gefahrhin, im Ausland lebende Türken und die jeweiligenMehrheitsgesellschaften gegeneinander aufzuwiegeln. Erdogan will sichals der Außenseiter präsentieren, der es notfalls mit der ganzen Weltaufnimmt, wenn es darum geht, die türkische Ehre zu verteidigen.Kurzfristig mag ihm das helfen. Mittelfristig stellt Erdogan dieTürkei immer weiter ins Abseits, wirtschaftlich wie militärisch. Esist ein gefährliches Spiel, das schlimmstenfalls in einem neuenPutschversuch enden könnte. Trotzdem ist das Vorgehen derNiederländer richtig. Wer europäische Werte mit Füßen tritt, werPartner unflätig beschimpft, wer Verbrechen gegen die eigene -kurdische - Bevölkerung begeht, der muss spüren, dass er in Europanicht erwünscht ist. Zumal Erdogan auch dann profitieren würde, wennseinen Ministern allerorten Wahlkampfauftritte erlaubt werden würden- er könnte sich dann als starker Mann präsentieren, dem sich niemandin den Weg stellt. Dann ist es besser, wenn Europa klare Kante zeigt.Die wechselseitigen Verwundungen müssen aber irgendwann heilen. Ottovon Bismarck, von ihm stammt das Eingangs-Zitat, pflegte ein sehrenges Verhältnis zum Osmanischen Reich. Er hat auch gesagt: "DieLiebe der Türken und der Deutschen zueinander ist so alt, dass sieniemals zerbrechen wird." Es wird Sache der Diplomatie sein, dieseLiebe wieder zu erwärmen.Pressekontakt:Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein ZeitungRedaktionTelefon: 0201/8042616Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell